وعد تكشف جنسية والدتها الراحلة.. وتتلقى تعليقات عنصرية

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة وعد جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، بصورة تجمعها بوالدتها الراحلة، كشفت فيها عن جنسية الأخيرة.

وعلقت “وعد” على الصورة قائلة: “حبيت أشاركم بصورة أنا وأمي الله يرحمها ويغفرلها حبيبتي فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي”.

وفوجئت وعد، بعدد من التعليقات العنصرية بأنها لا تشبه والدتها خاصة بأن الأخيرة ذات بشرة بيضاء على عكس لون بشرتها السمراء الداكنة، لتخرج عن صمتها وترد في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” قائلة: “شكرا لأنكم ترحمتم على أمي على الصورة الي حطيتها، العنصرية ما تخلص كيف أمك بيضا وأنتي سمراء، ما أدري يمكن أمي اشترتني، لأن أبوي أسود وبكل فخر، عموما وفيه ناس تسألني ليش ما تحطين صور لأبوكي، صوري معاه قديمة وكنت صغيرة وشكلي بالغلط مع انو هو مذيع وبوزارة إعلام، لكن الصور غير مناسبة لنشر عشان كده ما أحطها”.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنانة وعد الفنية هي أغنية “كأس العذاب” باللهجة المصرية، من كلمات فضل الراوي، ألحان شادي وتوزيع أسامة عبد الهادي.