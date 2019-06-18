لأول مرة.. حلا الترك تهنئ شقيقتها “غزل” بيوم ميلادها!

متابعة بتجــــــــــرد: حرصت الفنانة حلا الترك على معايدة أختها غير الشقيقة “غزل”، من زوجة والدها الفنانة دنيا بطمة، بمناسبة يوم ميلادها أمس.

وشاركت “حلا” جمهورها عبر خاصية “story” على موقع “إنستقرام” صورة “غزل” وأرفقتها بعبارة تهنئة، قالت فيها: “أختي حبيبتي غزول كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة”.

وأثارت معايدة الفنانة حلا الترك ضجة بين متابعيها، فهي المرة الأولى التي تعلق فيها على مناسبة تخص شقيقتها غزل على الرغم من الأزمات والخلافات بينها وبين زوجة أبيها الفنانة دنيا بطمة.

Advertisements

وتعرضت الفنانة الشابة حلا الترك، لموجة من الانتقادات الشديدة بعد برنامجها الواقعي “حلا”، والذي ينقل الكثير عن تفاصيل حياتها الشخصية بين الشهرة والموسيقى والحفلات الفنية والأصدقاء والعائلة والدراسة والتدريبات، إذ لم يخرج البرنامج بالصورة التي توقعها الجمهور، واعتبر البعض أن أداءها التمثيلي غير حقيقي.

وكان آخر أعمال “حلا” الفنية مسرحية “صنع في زين”، التي شاركت في بطولتها بجانب علي كاكولي، فاطمة الصفي، شهد العميري، بشار الشطي، وتوتة جعفر.