بالهامبرغر والبطاطا.. تايلور سويفت تحتفل بإنهاء خلافها مع كاتي بيري

متابعة بتجـــــــــــرد: وضعت النجمتان العالميتان تايلور سويفت وكاتي بيري أخيرًا حدًا للخلاف الذي دام بينهما 7 سنوات، حيث ظهرتا وهما متعانقتان في أحدث أغاني تايلور “You Need To Calm Down”، والتي أطلقتها صباح اليوم.

أسعدت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عامًا جمهورها ليس بأحدث أعمالها فحسب بل وبتحسين علاقتها بصديقتها القديمة كاتي البالغة من العمر 34 عامًا، حيث ظهرتا متعانقتين في الفيديو المليء بالمرح، الذي ضم عددًا كبيرًا من أصدقاء تايلور، حيث كانت بيري ترتدي فستان الهامبرغر بينما ارتدت تايلور زيا يشبه البطاطا المقلية.

وكان من بين المشاهير الذين ظهروا في الفيديو إلى جانب تايلور سويفت وكاتي بيري كل من ألين دي جينيريس، بيلي بورتر، آدم لامبرت، جوناثان فان نيس، جيسي تايلر فيرغسون، هانا هارت، وغيرهم من النجوم.

وعقب إطلاق الأغنية نشرت كاتي بيري صورة على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة “إنستقرام” ظهرت بها وهي تحتضن تايلور وعلقت عليها: “هذه الوجبة خالية من لحم البقر”.

كما شاركت تايلور سويفت نفس الصورة على حسابها بموقع انستقرام وعلقت عليها “وجبة سعيدة”.

يذكر أن بوادر الصلح بدأت بين النجمتان خلال الأشهر الماضية ليظهراه أمام جمهورهما في الفيديو الجديد، حيث أرسلت كاتي رسالة مكتوبة إلى سويفت، وضعتها في علبة بداخلها أغصان الزيتون.

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وكتبت بيري في الرسالة “مرحبا أيتها الصديقة القديمة، قد عدت إلى سوء الفهم ومشاعر الضغينة بيننا، إنني آسفة أشد الأسف”، ويبدو أنها كانت تحاول إصلاح العلاقة بتلك الرسالة.

نشرت تايلور صورة للرسالة على حسابه على انستقرام، وعلقت عليها “شكرا كاتي، دخلت غرفة تبديل ملابسي ووجدت أغصان الزيتون هذه، هذا يعنى لي الكثير”.

كما أرسلت تايلور لكايتي طبقا من البسكويت، وكتبت عليه “السلام في النهاية”، لتنشر كايتي الصورة وتعلق عليها: “شعور جيد يا تايلور، دعينا نعود أصدقاء من جديد”.

ويعود الخلاف بين النجمتين إلى 7 سنوات مضت، حيث وجهت تايلور اتهاما إلى كاتي تتهمها أنها السبب في إفساد إحدى حفلاتها، وتسببت في انصراف الجمهور عن الحفل لتطلق بعدها أغنية “Bad Blood” والتي تدور حول صديقة شريرة تحولت إلى عدوة.