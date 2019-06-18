نانسي عجرم نجمة أقوى حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون

متابععة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم أقوى حفلات “مهرجان جرش للثقافة والفنون” لهذا العام، وذلك ضمن جدولها لموسم “صيف 2019”.

وأعلنت إدارة “جرش” عن استضافة محبوبة الملايين ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام من خلال مواقع التواصل الإجتماعي. وفور انتشار الخبر، انهالت التعليقات من محبّي نانسي عجرم في الأردن، الذين أعربوا عن حماسهم الكبير للقائها.

ومن المقرر أن تقدّم نانسي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم كان لها مشاركات ناجحة جدًا في “مهرجان جرش للثقافة والفنون” خلال السنوات الماضية.

على صعيد آخر، تواصل نانسي العمل على ألبومها الجديد وتستعد قريبًا لدخول الإستوديو وتسجيل الأغاني التي تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين في الوطن العربي.