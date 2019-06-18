صوت وائل جسّار يصدح في قبرص التركية

حفلات الصيف العربية في الخارج هي الأكثر إنتظارًا لعشّاق الحفلات والسفر سويًّا، ومن غيره فندق ميريت هو الرائد في تنظيم حفلات الصيف العربية في قبرص التركية، هذه المحطة التي عوّدنا عليها نائب رئيس مجلس إدارة الميريت، السيّد “نبيل شومان”.

قام فندق ميريت رويال الرائد في مجال الخدمات، والذي يقع في قبرص الشمالية أو المعروفة بقبرص التركية، بإستضافة وليست للمرّةِ الأولى، ملك الإحساس الفنان وائل جسّار وذلك يوم السبت الواقع فيه ١٥ من شهر حزيران/يونيو الماضي بالإضافة لملكة الكمنجة الفنانة “ديفانيسا”.

وفي التفاصيل بدأ الحفل مع الموهوبة ديفانيسا، التي قدّمت عرضًا مميّزًا بالعزف على الكمنجة، فأشعلت الأجواء خلال الدقائق القليلة الأولى، فعزفت “جانا الهوى”، “وحشتوني”، وميدلي من الأغاني العالقة بأذهان الناس لتختم عرضها الذي أبهرت به الحضور.

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انتقل المسرح للفنان وائل جسّار، الذي أحيا كعادته حفلًا إستثنائيًا حضره المئات من مختلف الدول المجاورة، عربية كالعراق، لبنان، مصر، وأجنبية كاليونان وغيرها، حيث قضوا ليلة ممتعة على صوت عملاق الإحساس الذي دخل المسرح مع أغنيته الشهيرة “بالصدفة” ليغني بعدها باقة من أجمل أغانيه كـ “قلبي وقلبك”، “خليني ذكرى”، “مشيت خلاص” وغيرها العديد من أغانيه التي لا تموت.

كما وأطرب الحضور على موال العملاق وديع الصافي “يا قلبي كل ما جفني بكي مشي” مع أغنية “فين الغزلان”.

كما وغنّى أم كلثوم “الحب كلّه”، الأسطورة فيروز “نسّم علينا الهوى”، عبدالحليم “ماسك الهوى” الاغنية التي ختم بها الحفل شاكرًا كل الحضور على رأسهم القيّم على حفلات الفندق، الاستاذ نبيل شومان نائب رئيس مجلس إدارة الميريت.

الحفل امتدّ لساعات الصباح الأولى، حيث تفاعل الحضور خلاله رقصًا وغناءً وتصويرًا، ليسجّل الفندق حفلة ناجحة أخرى في أرشيف الحفلات المتميزة الذي يسعى دومًا لتقديمها إلى نزلائه.