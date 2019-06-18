توماس ماركل وحيدًا بيوم الأب.. وابنته ميغان تحتفلُ مع زوجها وابنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضى توماس ماركل، يوم الأب بمفرده، فيما احتفلت ابنته دوقة ساسيكس، ميغان ماركل بزوجها الأمير هاري مع طفلها آرشي.

وشوهد توماس الأب، وهو يتسوّق في متجر الأجهزة هوم ديبوت في روساريتو بالمكسيك يوم الأحد، دون أن يصاحبه أي من أولاده الثلاثة.

وكان توماس يرتدي قميصًا أزرق فاتح اللون، وقلنسوة رمادية وبنطلونًا أسود وحذاءً رياضيًا عند تسوقه من هوم ديبوت.

واشترى توماس غسالة وبعض مواد التنظيف وكابل التلفزيون، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وفي هذه الأثناء، استمتعت ميغان بأول يوم من عيد الأب منذ الترحيب بطفلها آرشي، حيث نشرت صورة رائعة لابنها بين أحضان هاري.

ومن المقرّر أن يتم تعميد أرشي هاريسون في وندسور الشهر المقبل، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم دعوة توماس في نفس الكنيسة التي تزوجت فيها ميغان وهاري العام الماضي.

يُذكر أن توماس لديه ثلاثة أولاد، هم توماس ماركل الابن وسامانثا ماركل من زواجه الأول من روزلين لوفليس، وميغان من زواجه الثاني من زوجته السابقة الان دوريا راجلاند.