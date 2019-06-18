- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضى توماس ماركل، يوم الأب بمفرده، فيما احتفلت ابنته دوقة ساسيكس، ميغان ماركل بزوجها الأمير هاري مع طفلها آرشي.
وشوهد توماس الأب، وهو يتسوّق في متجر الأجهزة هوم ديبوت في روساريتو بالمكسيك يوم الأحد، دون أن يصاحبه أي من أولاده الثلاثة.
وكان توماس يرتدي قميصًا أزرق فاتح اللون، وقلنسوة رمادية وبنطلونًا أسود وحذاءً رياضيًا عند تسوقه من هوم ديبوت.
واشترى توماس غسالة وبعض مواد التنظيف وكابل التلفزيون، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي هذه الأثناء، استمتعت ميغان بأول يوم من عيد الأب منذ الترحيب بطفلها آرشي، حيث نشرت صورة رائعة لابنها بين أحضان هاري.
ومن المقرّر أن يتم تعميد أرشي هاريسون في وندسور الشهر المقبل، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم دعوة توماس في نفس الكنيسة التي تزوجت فيها ميغان وهاري العام الماضي.
يُذكر أن توماس لديه ثلاثة أولاد، هم توماس ماركل الابن وسامانثا ماركل من زواجه الأول من روزلين لوفليس، وميغان من زواجه الثاني من زوجته السابقة الان دوريا راجلاند.
كانت هذه تفاصيل خبر توماس ماركل وحيدًا بيوم الأب.. وابنته ميغان تحتفلُ مع زوجها وابنها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.