بـ"زي قبطان".. لاميتا فرنجية بإطلالة جديدة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:​ نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورة لها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت لاميتا بإطلالة مميزة، وعلقت: "الحياة قصيرة تجعل كل يوم مغامرة".



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