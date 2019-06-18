بالصور.. أفريل لافين بإطلالة بيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: طرحت المطربة الكندية أفريل لافين، مجموعة من الصور عبر حسابها على "انستجرام". وظهرت "لافين" في الصور على السجادة الحمراء، بأناقة مرتدية فستانًا أبيض أمام عدسات المصورين. وشاركت لافين كل من لويس فونسي، وتامر حسني، وحسين الجسمي، وأصالة في العرض الغنائي الخاص بالأولمبياد الذي يعقد لأول مرة في أبو ظبي.

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