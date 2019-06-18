دينا الشربيني تردّ على شائعات خلافاتها مع شيرين رضا

انتشرت شائعات تؤكد تجدد الخلافات بين الفنانة دينا الشربيني وطليقة المطرب عمرو دياب النجمة شيرين رضا، على خلفية نشر دينا صورًا عدة لها برفقة كل النجمات الداعمات لمستشفى بهية، باستثناء شيرين، ونشرت دينا صورة جديدة تجمعهما وتعكس العلاقة الوطيدة بينهما، بخاصة أنّ "نور" الابنة الوحيدة لدياب من شيرين، كانت أول الداعمين لعلاقة والدها والشربيني.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة مع تنظيم مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، رحلة لنجمات الفن إلى مدينة السويس للقاء ودعم الناجيات من المرض، وضمت الوفد دينا الشربيني، وشيرين رضا، وهنا وحلا شيحة، ولقاء الخميسي، وعددًا من الإعلاميات، ولاحظ الجميع أنّ دينا نشرت وشاركت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا عدة لها من كواليس الزيارة مع نجمات الفن، باستثناء شيرين رضا، وقامت الأخيرة بالتصرف نفسه، وهو ما أشعل شائعة وجود خلافات بينهما.



دينا الشربيني أغلقت الملف

دينا بادرت سريعًا لتهدئة الأوضاع وقامت بنشر صورة لها مع شيرين رضا تكشف عن الصداقة بينهما، وعلقت عليها بوضع أيقونتين لوجه يضم قلبين باللون الأحمر، وردت شيرين على الفور بوضع أيقونتين لقلبين باللون الأسود، كما قامت رابطة معجبيها بنشر صور عدة لها برفقة الشربيني من كواليس رحلة السويس.

نجوم الفن يدعمون دينا وشيرين

عدد كبير من نجمات الفن دعمن مبادرة دينا الشربيني لغلق الملف "من دون كلام"، فاكتفت النجمة وفاء عامر بوضع أيقونات القلب الأحمر، وقلدتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والنجم أحمد زاهر الذي وضع تعليقًا لافتًا مع القلوب الحمراء من كلمة واحدة وهي "قمرين"، في إشارة لاسم أغنية شهيرة قدمها عمرو دياب لزوجته الأولى شيرين رضا.

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