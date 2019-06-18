لأول مرة.. حلا الترك توجه رسالة الى اختها غزل ابنة دنيا بطمة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:48 صباحاً - فاجأت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك متابعيها بأول رسالة توجهها الى أختها غير الشقيقة غزل إبنة الفنانة المغربية دنيا بطمة.

ونشرت حلا الترك عبر خاصية “ستوري” على حسابها على انستغرام صورة للطفلة هنأتها من خلالها بيوم ميلادها مع التعليق: “اختي حبيبتي غزول كل عام وانت بخير وصحة وسلامة”.

وفي المقابل نشرت صورة لشقيقها عبودي لمناسبة يوم ميلاده أيضاً مع التعليق: “أخوي حبيبي عبود كل عام وانت بخير وصحة وسلامة الله يحفظك ماي بيبي بوي، أحبك”.

وبدورها نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة على حسابها على التطبيق صورة جمعتها وزوجها وابنتهما. وأرفقتها بالتعليق: “كل عام وانتِأميرتنا وكل عام وانت قلبي ونور عيني يا زوزات”.

وأضافت: “سنحتفل بعيد ميلاد أميرتنا الصغيرة بشهر يوليو إن شاء الله نظراً لظروف العمل غيكون شي يليق بيها حبيبة قلبي”.