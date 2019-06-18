سما المصري عن وفاة محمد مرسي: “احمدوا ربنا أنه مات موته ربه”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:48 صباحاً - استنكرت الفنانة سما المصري ما وصفته بالتعاطف المبالغ فيه من قبل البعض مع خبر وفاة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي العياط.

فقد نشرت سما المصري مقطع من اغنية “قالوا ايه” وعلقت قائلة: “انا قلت إن مرسي مايجوزش عليه غير الرحمه لاني مش هاشمت في وفاته ذي الإخوان مابيشمتوا في شهدائنا…بس بالنسبه للناس المتعاطفه مع موته بزياده حضرتك انت وهو فاكرين اللي ماتوا دول وغيرهم من الابرياء بسببه هو وجماعته فاكرينهم ولسه متعاطفين معاهم ولا نسيتوا دمهم خلاص؟؟احمدوا ربنا أنه مات موته ربه والا لو كان اتعدم كان زمان البلد ولعت واتحرقنا كلنا بنار الإرهاب وانتوا معانا”.

وتابعت سما المصري: “.اطلبوا له الرحمه وربنا هو اللي هيحاسبه بس ماتنسوش اللي ماتوا عشان احنا نعيش….مانجيلكمش في حاجه وحشه ياحبيبي يامتعاطف انت وهو”.