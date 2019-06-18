شاهد.. فيفي عبده تعلق على ازمة ظهورها في “رامز في الشلال”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:48 صباحاً - علقت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على الضجة التي اثيرت بعد ظهورها في برنامج “رامز في الشلال” في رمضان بدون رموش او حواجب.

وظهرت فيفي عبده في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “لما رحت مع رامز كان الموضوع ده شاغلكم قوي ومتضايقين قوي ورموشها وحواجبها راحت”.

وتابعت فيفي عبده “انا على طول اقول لكم انا ما عنديش حواجب انا شالتلي حواجبي بالغلط فأحس دي احلى على وجهي وبحب ارسم الرسمة التي تعجبني وما ليا في التاتو خالص”.