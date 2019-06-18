بيلا حديد تعتذر للسعودية والإمارات بعد الصور المسيئة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:48 صباحاً - قدمت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد اعتذارا للشعب السعودى والإماراتى، بعد نشرها صورة مسيئة عبر الاستورى الخاص بها أمس، والتى أثارت غضب المدونين عبر منصات السوشيال ميديا.

ونشرت بيلا حديد اعتذارا رسميا لكل المتابعين فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، واصفة الصورة بسوء الفهم، معربة عن أسفها الشديد، وجاء البيان كالآتى: “مرحباً، أنا أقوم بنشر هذا البوست لتوضيح بعض الأمور التى أثقلت قلبى، أولا لا ولن أقبل أبداً أن تستخدم صفحتى ومنشوراتى للتعبير عن الكراهية تجاه أى أحد، خصوصا إذا كان الأمر متعلقاً بأصولى وتراثى الجميل والقوى، أحب من كل قلبى الجانب المسلم والعربي من عائلتى وكذلك إخوانى وأخواتى فى جميع أنحاء العالم”.

وأضافت عارضة الأزياء: “لا أكن فى قلبي سوى الاحترام الكبير، وليس كذلك فقط، بل لطالما حاولت الوقوف مع الحق، خصوصاً فيما يتعلق بالشرق الأوسط العظيم، لم أكن أبدا ولن أكون يوماً الشخص الذى يتحدث عن هذه البلدان سوى لنشر الحب والجمال الذى تتمته به، كما علمانى دائماً جدتى وأبي، الشعور بأننى تسببت بخيبة أمل لكم، هو ما يؤلمنى كثيراً”.

وتابعت حديد: “لم يكن لصور حذائى على الاستوريز بالأمس أية علاقة بالسياسة، إنها الحقيقة، لم ألاحظ أبدا الطائرات الظاهرة فى الخلفية، لم ولن أقلل يوماً من احترام هذه الخطوط الجوية، أو البلدان التى تتبع لها، على العكس، أنا أحب كثيراً هذه الخطوط الجوية التى تملك أفضل الطائرات والموظفين، أقدم اعتذارى الصادق والشديد لأولئك الذين اعتقدوا أننى أوجه أى انتقاد لهم، لا سيما من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لم يكن ذلك القصد أبداً وآمل أن تتفهموا اللغط الذى حدث”.

واختتمت كلامها: “أعد بأن أكون مسئولة أكثر عند نشرى الوعى تجاه القضايا المحقة، بما فيها تلك المتعلقة بمجتمع الشرق الأوسط الذى أحبه كثيراً، شكرا لوقتكم، أحب كل واحد منكم”.