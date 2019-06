زوجة محمد إمام تضع مولودتها الأولى "خديجة"

وضعت نورهان طلعت، زوجة الممثل المصري الشاب، محمد إمام ونجل الفنان الكبير عادل إمام، مولودتها الأولى الإثنين.

وبادر المخرج والمنتج رامي إمام، شقيق زوجها، بتقديم التهنئة لها ولشقيقه، عبر تدوينة نشرها على حسابه على "فيسبوك".

وكتب رامي مستعينًا بصورة لبالون موضّحٌ عليه استقبالهم لمولودة "Welcome to our world “ khadija Mohamed Imam الحمد لله.. وصلت النهاردة خديجة محمد إمام.. وأخيرًا بقيت عّم".

وسرعان ما انهالت التعليقات والمباركات على رامي، التي جاءت كلها تبارك قدوم المولودة الجديدة، متمنين لها حياة سعيدة في عز والدها وجدها.

واحتفل محمد إمام بزفافه على نوران بعد خطوبة دامت 4 أعوام الـ29 من أغسطس/ آب الماضي في فيلا والده بالساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين وعدد كبير من نجوم الفن.

