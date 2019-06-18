بصورة مع زوجته.. "أوس أوس" يحتفل بعيد ميلاد نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان الشاب محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" صورة تجمعه بزوجته ونجله عمر، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنه. وكتب "أوس أوس" في تعليقه على الصورة: "كل حياتي". وشارك "أوس أوس" في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، وظهر كضيف شرف في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة الفنان علي ربيع.​



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