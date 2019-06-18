عمر السعيد عن الطفل ياسين: "ممكن يكون ابني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان الشاب عمر السعيد صورة تجمعه بالطفل ياسين نجل الراحلة الفنانة غنوة، شقيقة المطربة أنغام، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام". وعلق عمر على الصورة: "حبيبي وصاحبي وأخويا الصغير وممكن يكون أبني، الموهوب نجم النجوم ياسين". وشارك الطفل ياسين في مسلسل "زي الشمس"، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، وريهام عبدالغفور، أحمد داوود، سوسن بدر، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.



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