محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
استغل الفنان أشرف عبدالباقي، وجود المؤلفان فداء الشندويلي وعبدالرحيم كمال في مسرح الريحاني، عقب مشاهدتهما عرض مسرحية "جريما في المعادي"، وسجل كلمة معهما عن رأيهما في العرض، ونشر الفيديو عبر حسابه في موقع "تويتر".
وقال المؤلف عبدالرحيم كمال عن الفصل الأول للمسرحية: "مبروك.. تجربة مشرفة ومحترمة، وأعادت إحياء مسرح الريحاني من جديد، شباب المسرحية أنا مبسوط بيهم جدًا، وفكرة المسرحية ذكية جدًا ويسعد بها الصغار في السن والكبار أيضًا، وقدمت تجربة مهمة لمهنة المسرح ومشرفة ليك وللمهنة".
بينما قال المؤلف فداء الشندويلي: "طول الوقت وأنا بتفرج كنت بقول ياريتني كنت جبت عيالي معايا، تجربة جميلة وجديدة، ومتتوقعش أي إفيه فيها وأكثر شيئ عجبني أن الإفيهات تعتمد على الحركة وليس الكلام فقط وتجربة دمها خفيف، وفكرتنا بالمسرح الجميل اللي تيجيه الأسرة وتفرح وتتبسط".
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علق فداء الشندويلي وعبدالرحيم كمال على "جريما في المعادي" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.