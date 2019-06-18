هكذا علق فداء الشندويلي وعبدالرحيم كمال على "جريما في المعادي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استغل الفنان أشرف عبدالباقي، وجود المؤلفان فداء الشندويلي وعبدالرحيم كمال في مسرح الريحاني، عقب مشاهدتهما عرض مسرحية "جريما في المعادي"، وسجل كلمة معهما عن رأيهما في العرض، ونشر الفيديو عبر حسابه في موقع "تويتر".

وقال المؤلف عبدالرحيم كمال عن الفصل الأول للمسرحية: "مبروك.. تجربة مشرفة ومحترمة، وأعادت إحياء مسرح الريحاني من جديد، شباب المسرحية أنا مبسوط بيهم جدًا، وفكرة المسرحية ذكية جدًا ويسعد بها الصغار في السن والكبار أيضًا، وقدمت تجربة مهمة لمهنة المسرح ومشرفة ليك وللمهنة".

بينما قال المؤلف فداء الشندويلي: "طول الوقت وأنا بتفرج كنت بقول ياريتني كنت جبت عيالي معايا، تجربة جميلة وجديدة، ومتتوقعش أي إفيه فيها وأكثر شيئ عجبني أن الإفيهات تعتمد على الحركة وليس الكلام فقط وتجربة دمها خفيف، وفكرتنا بالمسرح الجميل اللي تيجيه الأسرة وتفرح وتتبسط".