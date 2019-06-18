لأول مرة.. "بورتوكون" تحيى كوسبلاي في بورسعيد

يستضيف شاطئ ستايل سكوير يوم السبت الموافق 13 يوليو المقبل حفل "بورتوكون"، لمحبي الانمي الياباني والثقافه اليابانيه، و الالعاب الالكترونية، كما يستضيف

أيضاً فنانين الكوسبلاي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية ظهراً، بسعرتذكرة 60 جنيهاً.

يذكر أن فن "الكوسبلاي" هو ارتداء أزياء تنكرية محاكية للشخصيات الخيالية من الألعاب، و أفلام و مسلسلات الأنيمي الياباني، و التي تلقى رواجاً كبيراً في أوساط الشباب.