لجين عمران تكشف عن اطلالتها في زفاف ابناء حاكم دبي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 03:52 صباحاً - كشفت الاعلامية السعودية لجين عمران عن اطلالتها في زفاف ابناء حاكم دبي والذي اقيم منذ ايام. ونشرت لجين عمران، صورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “.تشرفت جدا و سعدت بتقديم أفراح آل مكتوم 14/6/2019”. وتابعت لجين عمران: “و هذي فرصة أتقدم بالشكر و التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي يحفظه.. و أيضا أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم ربي يحفظها .. بمناسبة زفاف أبنائهم”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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