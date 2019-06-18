غدًا.. سوزان نجم الدين ضيفة "كلام ستات" على ON E

تحل الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "كلام ستات"، غدًا الأربعاء، على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.
وتبدأ الحلقة بفقرة "بيقولك" التي تعرض عددًا من الاخبارالخفيفة والطريفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتحل خلالها ضيفةً مايا ناجي خبيرة الأبراج.
وأيضًا فقرة "اسأل الستات"، المخصصة للإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات
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