شاهد.. بكاء المنصف المرزوقي على الراحل محمد مرسي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:58 صباحاً - لم يستطع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي حبس دموعه ودخل في نوبة بكاء حاد وهو يرثي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وقال المرزوقي، خلال مقابلة شاشة قناة الجزيرة القطرية، في رثاء محمد محمد مرسي “تقبلك الله في مثواك الاخير وبارك الله في كل ما اعطيته لهذا الشعب وبارك الله فيك لصبرك وعفوا وغفرانا لاننا لم نستطع ان ننجدك اكثر مما انجدناك”.
وتابع المرزوقي “انا اتصور كل العذاب وكل الالام الذي مررت به طيلة هذه السنوات السبع” ليدخل بعدها في نوبة بكاء شديدة.
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