وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي اليوم الاثنين 17 يونيو، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر.

ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية، ووسائل إعلام محلية وأجنبية نسبت الخبر إلى التليفزيون المصري فإن المتوفى كان قد طلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وفي عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

عزل محمد مرسي عام 2013 بعد ثورة شعبية اندلعت في يم 30 يونيو خرجت منددة بحكم الإخوان المسلمين وسيطرتهم على مفاصل الدولة وفشلهم في حكم البلاد.