علياء بهات وشقيقتها شاهين في طفولتهما مع هريثيك روشان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

استقبلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة جميلة للممثلة السينمائية علياء بهات بالترحاب، وفي هذه الصورة تُرى علياء بهات إلى جانب شقيقتها شاهين، إلى جانب النجم الكبير هريثيك روشان في شبابه.

وتواجد في الصورة نفسها، ابنة نينا جوبتا مصممة الأزياء ماسابا جوبتا أيضًا يُرى أن يظهر أيضًا في هذه الصورة، وبالنظر إلى الصورة، يبدو أن هذه الصورة كانت بعد عرض فيلم “Kaho Na Pyaar Hai”.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة قد شاركتها منتجة الأفلام السينمائية المعروفة آنو رانجان، عرفت المخرجة والمنتجة أنو رانجان علياء بهات منذ سنوات، وانتقلت إلى صفحتها على Instagram لنشر صورة من طفولة الممثلة الشابة قبل شهرتها.

على جبهة العمل، أعلنت بهات مؤخرًا عن مشاركتها في مشروع سانجاي ليلا بهنسالي القادم، إن شاء الله، مع سلمان خان، الذي من المقرر إطلاقه في عيد 2020.

وهي تقوم حاليًا بتصوير مشاهد فيلمها الجديد صادق2 مع الأب والمخرج ماهيش بهات، والذي سيشارك في البطولة، وشقيقتها بوجا بهات، أديتيا روي كابور وسانجاي دوت، كما ستشاهد عليا بهات قريبًا في فيلم تاخت”، ومن المقرر أن يعرض فيلم “Super 30” بطولة هريثيك روشان قريبًا، حيث يلعب فيه دور عالم الرياضيات.