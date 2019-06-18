أول ظهور لتوبا بويوكستون مع طليقها منذ عامين.. اعرف مناسبة اللقاء بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» لأول مرة مع طليقها، الفنان أنور صايلاك بشكل علني أمام كاميرات الصحفيين، منذ انفصالهما قبل عامين.

توبا وأنور وضعا خلافاتهما جانباً، وقررا حضور عرض نهاية العام لمدرسة الرقص والموسيقى التي يدرس فيها توأمهما «مايا وتوبراك»، حيث قدمت مايا عرضاً راقصاً ممتعاً.

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النجمان جلسا بين حضور العرض، وتابعا ابنتهما باستمتاع شديد، وحرصا على التقاط صور تذكارية لها، وبعد انتهاء العرض، غادر الثنائي مع توأمهما المدرسة، ورفضا الإجابة على أي من أسئلة الصحفيين.

يُذكر أن توبا رُزقت ب«مايا وتوبراك» في 19 يناير 2012، وذلك من أنور صايلاك الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج، وتعيش النجمة التركية حالياً قصة حب مع رجل أعمال تركي يُدعى «أوموت أفيرجان»، يصغرها بحوالي 7 سنوات، وقد بدأت في مواعدته بعد أيام على طلاقها من أنور، في الوقت الذي يعيش فيه صايلاك قصة حب مع جوزدا يلماز.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جسور والجميلة» آخر أعمال توبا الدرامية، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج، في الوقت الذي تجهز فيه لمسلسل جديد من إنتاج شركة Netflix العالمية، على أن يكون عملاً تاريخياً عن حقبة السلطان محمد الفاتح، أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو، كما شارك أنور حديثاً في بطولة مسلسل «الاصطدام» أمام كيفانج تاتليتوج.