سلمى رشيد تكشف جنس مولودها الأول بفيديو طريف.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة المغربية سلمى رشيد محبيها، وكشفت جنس مولودها الأول بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه تحمل بالون مكتوب عليه «boy or girl» أي «ولد أو بنت».
سلمى التي كانت تخضع لجلسة تصوير، ثقبت البالون، ليطير منه وريقات باللون الأزرق في إشارة إلى انتظارها مولود ذكر، كما ارفقت الفنانة الشابة الفيديو بتعليق كتبت فيه: «نعم إنه ولد»، حيث دعوا لها متابعوها أن تضع مولوها بكامل الصحة والسلامة.
يُذكر أن سلمى رشيد كانت قد خاضت لأول مرة تجربة التمثيل من خلال الفيلم التليفزيوني «قلبي بغاه» أمام محمد الخياري وعبد الإله رشيد وسكينة الفضايلي، ومن توقيع المخرج هشام الجباري.
من ناحية أخرى، احتفلت سلمى بطرح كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي.
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