أول تعليق لسعد الصغير بعد الحكم بحبسه: بعت كل ما أملك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بتأيد حبس الفنان المصري سعد الصغير، سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 جنيه للضرائب.

وفي أول تعليق للفنان المصري على هذا الحكم، قال إن ما حدث نتج سوء تفاهم لم يقصده ، مؤكداً أنه اضطر لسوء ظروفه المادية أن يبيع أي شيء يملكه لسداد المبلغ المستحق عليه للضرائب.

وأوضح: ” ما حدث سوء تفاهم ليس مقصودا، فقد فوضت شخصاً ليقوم بتسديد الضرائب عني وقتها، واعتمدت على أنه سوف يقوم بالمهمة على أكمل وجه ومع الوقت نسيت أمر هذا الموضوع لكنه للأسف نَسي أو همَّش الموضوع”.

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وأضاف: “فوجئت بعد حوالي 4 أشهر بصدور حكم غيابي، وكفالة 50 ألف جنيه، وتعويض بنفس المبلغ المستحق للضرائب، بمعنى أن الضرائب مليون و300 ألف جنيه، وسيتم دفع 2 مليون و600 ألف، وحاليا سددت مليونين، وسيتم سداد المتبقي”.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد جمال قضت في شهر ابريل الماضي بحبس المطرب سعد الصغير، سنة بتهمة التهرب الضريبي.

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات “القاهرة والنَّاس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكي للإنتاج الفني”، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.