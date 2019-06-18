ناهد السباعي تكشف مواصفات فتى أحلامها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، مواصفات فتى أحلامها، والذي تتمنى الارتباط به وتكون أسرة منه.

ناهد السباعي، قالت خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «النهار»، إنها مثل أي فتاة تحلم بالزواج والإنجاب وتكون أسرة، ولكن ظروفها الشخصية حاليًا لا تسمح بذلك.

وأضافت، أنها ارتدت الفستان الأبيض في عقد قرانها فقط، وإن حفل زفافها لم يتم بسبب اعتذارها عن إتمام زيجتها قبل الزفاف بساعات.

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وعن مواصفات زوجها المثالي قالت: «يكون رجلا وطيب وجدع»، لأنها تنتمي لبرج الجوزاء.

أما عن دورها في مسلسل «الزوجة 18»، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، أكدت أنه كان لابد خلال أحداث العمل أن تكون هناك فتاة ترفض الزواج من حسن الرداد بسبب تعدد زيجاته، وإذا عرض عليها عمل أخر تظهر فيه بدور الزوجة الثانية لن ترفضه، وليس شرطًا أن تكون الأدوار التي تقدمها تشبهها في الواقع، موضحة أنها ترفض أن تكون الزوجة الثانية في الواقع.

مسلسل «الزوجة 18»، من بطولة حسن الرداد، وناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، ومن تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.