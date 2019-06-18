نشوى مصطفى تنشر أول صورة لوالدها الرحل احتفالا بعيد الأب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قررت الفنانة المصرية نشوى مصطفى الاحتفال بعيد الأب العالمي، بأن قامت بنشر صورة لوالدها الراحل لأول مرة.

نشوى أرفقت الصورة بتعليق مؤثر، على حسابها على “انستجرام”، بقولها: “أبويا ألف رحمة ونور على روحه الطيبة.. النهارده عيد الاب.. كان عندي أحن أب في الدنيا.. الدنيا طيبة ببركة دعاك ليا يا أبويا”.

وأضافت: “بحق الشقا اللي شقيته علشانى انا وإخواتى ربنا يرزقك الفردوس الأعلى يا حبيبي تتمتع بصحبة سيدنا النبي آمين.. اللي عنده أب يبوس رجله قبل ايده”.

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وعيد الأب هو احتفال عالمي اجتماعي يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم، وتحتفل به الولايات المتحدة الأميركية، في ثالث يوم أحد من شهر يونيو.

وكانت نشوى مصطفى قد احتفلت في شهر يناير الماضي بخطوبة ابنتها “مريم”، بحضور أهل العروسين والأصدقاء المقربين.

نشوى شاركت جمهورها بمقاطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وظهرت في أحدهم وهي ترقص مع ابنتها على نغمات أغنية “نمبر وان” للفنان محمد رمضان.

جمهور الفنانة المصرية أمطروها بتعليقات المباركة والتهنئة بخطوبة ابنتها، ودعوا الله أن يرزقها بحياة زوجية سعيدة.