أحلام تحيي حفل زفاف أبناء حاكم دبي بإطلالة جذابة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام في إحياء حفل زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معبرة عن سعادتها باختيارها لإحياء الحفل بمشاركة عدد من نجوم الغناء.

أحلام نشرت صورة لها من الحفل، والتي تألقت فيه بفستان أسود أنيق مزين بنقوش فضية، وتزينت بمكياج ترابي، وتسريحة شعر أنيقة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية أنيقة.

الفنانة أرفقت الصورة برسالة تهنئة لحاكم دبي، قالت فيها: “أبارك ل سمو سيدي الشيخ #محمد_بن_راشد_آل_مكتوم نائب رئيس الدوله حاكم دبي وسمو الشيخه #هند_بنت_مكتوم لزفاف انجالهم سمو الشيوخ #الشيخ_حمدان ولي عهد #دبي و #الشيخ_احمد و #الشيخ_مكتوم ربي يحفظهم ويتمم عليهم”.

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وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كما تشرفت اليوم اني كنت الفنانه العربيه اللي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير اللي اعتبره تشريف ووسام على صدري ربي يتمم عليكم ياااااارب وهاذا اليوم فعلاً فرحه وطن”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الحفل شهد حضور جماهيري كبير ، وبدأت أحلام الحفل بأغنية وطنية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورفعت أحلام علم السعودية خلال غنائها، وقدمت عدد كبير من أشهر أغانيها، منها: ”والله احتاجك أنا، أبغاك حي، مستغرب، رأس قمة“، وغيرها، والتي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الأغاني معها.