المستشفى يجمع دينا الشربيني بزوجة عمرو دياب السابقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني في زيارة إنسانية لمستشفى بهية المتخصصة في علاج سرطان الثدي.

دينا التقت أثناء زيارتها للمستشفى بالفنانة شيرين رضا، الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، والتقطتا عددا من الصور سويا، والتي كشفت عن وجود صداقة قوية تجمعهما.

الفنانة الشابة نشرت صورة تجمعها بشيرين، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها برموز لقلوب.

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جمهور الفنانتين أثنوا على علاقة الصداقة القوية التي تربطهما، على الرغم من أن شيرين هي الزوجة الأولى لعمرو دياب، المرتبط حاليا بدينا الشربيني.

يذكر أن عمرو دياب سبق له الزواج مرتين، حيث ارتبط بالفنانة شيرين رضا وأنجب منها ابنة واحدة، ثم تزوج من زينة عاشور وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا، إلا أنهما انفصلا منذ فترة.

وقد بدأت علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافقها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية قوية بينهما.