نجوم الفن يسخرون من قصة شعر علي ربيع الجديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري علي ربيع جمهوه بنشره صورة حديثة له، ظهر فيها بلوك جديد، بعد حلاقة شعره.

الفنان المصري ظهر في الصورة بشعر ناعم لأول مرة، كما أوقف خصلات شعره من المنتصف، وهو ما أثار سخرية جمهوره بالإضافة لعدد كبير من أصدقائه الفنانين.

وكان من بين الفنانين الذين سخروا من قصة شعر علي ربيع، الفنانة أيتن عامر، حيث علقت قائلة: “هو أوس أوس عضك ياعلي؟”، فرد أوس أوس ساخرا: “بكتريا”.

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كما علق الفنان صلاح عبدالله بسخرية، قائلا: “ابعتلي اسم الحلاق وعنوانه بسرعة يا علوة”، فرد ربيع: “حبيبي يا عم صلاح”.

فيما وضعت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو رموز لوجوه ضاحكة، فرد ربيع على سخريتها بقوله: “بقيت أحلى منك يا جيسي”.

وكان علي ربيع قد أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “يارب الحلاقه تكون عجبتكو لسه خارج من الحلاق بقالي يومين”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “وحشتوني يا احلي جمهور في العالم بحبكو بس انتو طلعتو بتحبو شعري اكتر مني اول واحد في التاريخ شعره يبقي خشن والنَّاس تحبو. سبحان الله”.