سميرة عبدالعزيز: دعوت الشيخ الشعراوي على مسرحية لي وهذا ما فعله

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أكثر من عشرين عاما مروا على وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومازال هو الأبرز بين العلماء في تفسير القرآن الكريم.

الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز قصت ذكرى اللقاء الوحيد الذي جمعها بالشيخ الراحل وقالت إنها كانت في أحد مجالس العلم، ووقتها سألته عما إذا كان المسرح حلال أم حرام.

سميرة قالت إن الشيخ الشعراوي أجابها بأنه إذا كان المسرح يقدم ما يفيد الناس فإنه حلال، وإنه كان العكس فإنه حرام، فأخبرته سميرة أنها تشارك في مسرحية عن «صلاح الدين الأيوبي»، وأعطته دعوة للحضور.

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الفنانة المصرية قالت إنها تفاجأت في اليوم التالي هي وكل فريق العمل أن الشعراوي كان أول الحضور، وجلس في الكرسي الأول، وحرص على مشاهدة العمل.

سميرة والتي قدمت شخصية والدة الشعراوي في مسلسل يتناول سيرته الذاتية مع الفنان حسن يوسف قالت إنها ذهبت إلى عائلة الشيخ الجليل وجلست معهم لتعرف تفاصيل علاقته بوالدته فأخبروها أنها كانت حنونة وتدافع عنه دائما.

الشعراوي رحل في يونيو عام 1998، وهو أحد أبرز مفسرين القرآن الكريم، شغل عدة مناصب ومنها منصب وزير الأوقاف، كما سافر لعدة دول.