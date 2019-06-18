محمد إمام يرزق بمولودته الأولى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

استقبل الفنان المصري محمد عادل إمام، مولودته الأولى من زوجته نوران طلعت، وأطلق عليها اسم خديجة.

وعبر الفنان محمد إمام، عن سعادته بقدوم مولودته في أول تعليق له على قدومها: “وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ”، أول مرة أحس بجملة “حياته اتقلبت ١٨٠ درجة”.

وأضاف: “خديجة محمد إمام .. وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى.. ربنا يحفظ جميع أطفالنا”.

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كما نشر المخرج رامي إمام، صورة لجملة: “إنها فتاة”، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله.. وصلت النهاردة خديجة محمد امام... و اخيرا بقيت عّم”، وحصدت تدوينته على العديد من التعليقات التي هنأتهم على قدوم مولودة جديدة للعائلة.

وكنان الفنان محمد إمام، قد احتفل بزفافه على نوران طلعت، في شهر أغسطس الماضي، في حفل حضره حشد كبير من نجوم الفن والإعلام، وحضور والده الزعيم عادل إمام.

مسلسل “هوجان” بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.