أيتن عامر تحتفل بعيد زواجها الرابع برسالة رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية أيتن عامر، أمس الأحد بعيد زواجها الرابع، على مساعد التصوير محمد عز العرب، وذلك برسالة رومانسية عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

أيتن عامر، اقلت في تدوينتها: «النهاردة ١٦-٦ عيد جوازنا الرابع و أتصادف إنه كمان عيد الأب اللي بيقولوا علية دة ، بس لو أتكلمت جد بقا هقول إن النهاردة يوم ميتنسيش لان ربنا هو اللي رتبة و كأنه كان بيدينى علامة».

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وأضافت: «لو كنت اعرف انك هتبقى أب جميل أوى كدة كنت دعيت ربنا انه يجمعنا من زمان أوى أوى ، مش بس عشان أنت أب بمعنى الكلمة ، لا دة لأنك راجل بجد و لقيت فيك كل اللي أى بنت تحلم بيه.. بحبك و ربنا يخليك لينا يا أحلى حاجة في كل حاجة».

أيتن عامر، رزقت من زوجها محمد عز العرب، بطفلة أطلقت عليها اسم أيتن، كما رزقت في الشهور الأخيرة بطفلها الثاني يوسف.

الفنانة المصرية عُرض لها في السباق الرمضاني الماضي عدد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل «ابن أصول»، وشاركها البطولة فيه كل من حمادة هلال،و عماد رشاد، و إيناس كامل، ومحمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإنتاج سينرجي تامر مرسي، ومن إخراج محمد بكير.

كما شاركت في مسلسل «طلقة حظ»، مع الفنان مصطفى خاطر، وعُرض لها مسلسل «شقة فيصل»، وهو العمل المؤجل منذ ثلثا سنوات، وشاركها البطولة فيه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وأحمد فتحي، والفنان الراحل وائل نور، وغيرهم من النجوم.