رامز جلال مع شقيقه ياسر جلال في كواليس «سبع البرمبة».. وهكذا سخر من تهنئته له.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري رامز جلال جمهوره بمقطع فيديو جمعه بشقيقه الفنان ياسر جلال من كواليس فيلمه “سبع البرمبة”، والذي ظهر فيه ياسر كضيف شرف.

رامز قال خلال الفيديو: “ستقف صناعة السينما أمام تلك اللحظة التاريخية.. أحب أقدم لكم مفاجأة ما بتحصلش غير مرة واحدة في التاريخ.. ياسر جلال مفاجأة فيلم سبع البرمبة”.

وحرص ياسر على توجيه تهنئة لشقيقه رامز على الفيلم، خلال المقطع، بقوله: “حبيبي يا رموز ربنا يوفقك ومبروك ويتمم لك على خير”.

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رامز سخر من طريقة تهنئة شقيقه له، وذلك من خلال تعليق ساخر على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتب: “تحس إن ياسر بيباركلي علي خطوبتي مش علي الفيلم..#سبع_البرمبة”.

وفيلم «سبع البرمبة»، من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف هم أحمد السقا، وأمير كرارة، وياسر جلال، وهو ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.