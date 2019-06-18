أسيل عمران بإطلالة أنيقة وقمر بالكاجوال.. 10 لقطات لنجمات الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرصت عدد من نجمات الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهن المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهن الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة أثناء زيارتها لإيطاليا.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط مجموعة من الورود.

دوللي شاهين

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نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة مثيرة.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بفستان أنيق.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس كاجوال.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود أنيق.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق ساب شات.