بالفيديو: بعد إثارة الجدل بنحافتها.. ليلى اسكندر تشعل المواقع برقصها بفستان كاشف

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر وهي تحيي إحدى حفلات الزفاف.

وبدت في الفيديو وهي ترقص بطريقة لفتت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين مرتدية فستاناً باللون الأصفر الصارخ بتصميم كاشف للكتفين والظهر.

ورغم إعجاب عدد من المتابعين بحضورها وإطلالتها إلا أنها تعرضت لموجة واسعة من الانتقادات التي طالت اللوك وطريقة الرقص وعدم انسجام الغناء مع الموسيقى.

ووصل عدد مشاهدي المقطع المصور على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” إلى أكثر من 183 مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة أذهلت الجميع في وقت سابق بسبب نحافتها المفرطة التي ظهرت من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت عليها: “ما شاء الله” ما أثار سخرية بعض المتابعين الذين رأوا أنها تتغزل بنفسها فيما أشار آخرون إلى أنها الشمس وعودة فصل الصيف.