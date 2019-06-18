بالصورة: للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

فاجأت الفنانة حلا الترك متابعيها بأول تعليق يرتبط بأختها غير الشقيقة غزل إبنة الفنانة دنيا بطمة من والدها المنتج محمد الترك.

ونشرت الفنانة الشابة عبر خاصية “ستوري” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للطفلة هنأتها من خلالها بيوم ميلادها مع التعليق: “اختي حبيبتي غزول كل عام وانت بخير وصحة وسلامة”.

وفي المقابل نشرت صورة لشقيقها عبودي لمناسبة يوم ميلاده أيضاً مع التعليق: “أخوي حبيبي عبود كل عام وانت بخير وصحة وسلامة الله يحفظك ماي بيبي بوي، أحبك”.

وبدورها نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة على حسابها على التطبيق صورة جمعتها وزوجها وابنتهما. وأرفقتها بالتعليق: “كل عام وانتِأميرتنا وكل عام وانت قلبي ونور عيني يا زوزات”.

وأضافت: “سنحتفل بعيد ميلاد أميرتنا الصغيرة بشهر يوليو إن شاء الله نظراً لظروف العمل غيكون شي يليق بيها حبيبة قلبي”.

كما نشرت صورة أخرى لها مع التعليق: “نور عيني انت أميرة قلبي الصغيرة كل عام وانت بألف خير عيد ميلاد سعيد بنتي لغزالة”. وتبين أنها الصورة نفسها التي نشرتها الفنانة الشابة.