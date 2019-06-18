بالفيديو: انهيار والدة أفنان الباتل بالبكاء بسبب مفاجأة ابنتها لها أمام الكاميرا

نشرت الفاشينيستا السعودية أفنان الباتل مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت فيه برفقة شقيقتها شادن ووالدتهما التي بكت بشدة بسبب المفاجأة التي أعدتها لها ابنتها الكبرى.

وكانت أفنان الباتل قد أعدت لوالدتها مفاجأة غير متوقعة، حيث اشترت لها سيارة جديدة وضعتها أمام المنزل مباشرة ولكن غطتها بعدة باقات من الزهور حتى لا تكتشف الأم الهدية فوراً، وعندما علمت الأم بالمفاجأة أجهشت بالبكاء بقوة.

وفي محاولة منها لكي تعيد لوالدتها البسمة وتوقف بكاءها، قالت أفنان الباتل: “ياعمري أنا جبتها علشان تنبسطي مو علشان تصيحين”، ثم نشرت لقطات من داخل السيارة التي بينت فخامتها ولاتي تضمنت أيضاً عدداً آخر من الهدايا، حيث وضعت بداخلة باقة ورد وبالونات وصندوقاً كبيراً يحتوي على بعض الهدايا الأخرى.

وكتبت الفاشينيستا السعودية في تعليقها على “سناب شات”: “أمي ارتدت عبايتها بيطلعون خلاص.. واحنا تونا مدخلينها (السيارة) ما شافت”، وأكملت :”الله يخليك لنا يارب ويطول بعمرك ولا يحرمنا من ضحكتك.. دموع ماااااااااانبي إلا فرح”.