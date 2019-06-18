بالفيديو: شيماء علي تكشف سبب امتناعها عن إظهار وجهها بمنشوراتها الأخيرة

علقت النجمة الكويتية شيماء علي لأول مرة على انتقادات متابعيها عبر “سناب شات” والذين وجهوا إليها اتهاماً غريباً دفعها للرد بشكل فوري.

وفوجئت شيماء علي بعدد من التعليقات يتهمها بتعمد إخفاء وجهها خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها بانتظام عبر “سناب شات” مبررين السبب من وجهة نظرهم بأنها قد خضعت لعملية تجميل شاملة غيرت ملامح وجهها بالكامل، وبالتالي صارت تخشى الظهور حتى لا تتعرض للسخرية.

لكن رد النجمة الكويتية جاء فورياً، حيث نشرت مقطع فيديو جديد، قالت من خلاله: “وايد ضحكني يا جماعة.. ترى أنا مو مبدلة وجهي… وجهي هو وجهي بس انا شلت الفيلر.. أنا لا أصور وجهي لأنه ما زال متورماً.. ولكن أنا لم أبدله.. لن أطل عليكم وترونني مثلاً أشبه ديانا سبنسر.. فاهمين غلط والله.. وجهي هو وجه شيماء ما تغير”.

وأكملت: “استغربت من التعليقات.. وجهي من فوق صوب عيوني للحين وارم.. وأنا مالي خلق.. تعرفوني”.