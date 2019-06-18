شاهد.. جيسي عبدو تنعي رحيل ميشيل حجل

نعيت الفنانة جيسي عبدو، بكلمات مليئة بالحزن رحيل ميشيل حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر". نشرت جيسي، صورة لميشيل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحم ميشيل الحجل عنجد شي بيوجع وبيكسر القلب.. انشالله تكوني بمحل احلى". يذكر أن ميشيل حجل توفيت اليوم الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان، ولقد أعلنت تعافيها من المرض مؤخرًا، إلا أن انتكاسة صحية أعادته إليها أعنف مما كان لتمكث في المستشفي حتي فارقت الحياة.

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