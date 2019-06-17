حسن يوسف لـ"العين الإخبارية": الجمهور السعودي استقبلني بحفاوة

يمتلك الفنان المصري الكبير حسن يوسف، صاحب الـ84 عاماً، رصيداً فنياً ضخماً، فقد لمع على شاشة السينما، وقدم خلالها أفلاما بارزة من بينها "أنا حرة" و"في بيتنا رجل" و"الخطايا" و"للرجال فقط" وغيرها، كما توهج على شاشة التلفزيون بمسلسلات متميزة، منها "ليالي الحليمة" و"إمام الدعاة"، الذى جسد خلاله شخصية الشيخ الشعرواي، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.



ومؤخراً عاد حسن يوسف إلى جمهوره بمسرحية تحمل اسم "ليلة زفاف المرحوم" التي عُرضت في السعودية، واستقبلها الجمهور بترحاب شديد.

"العين الإخبارية" التقت حسن يوسف، الذي تحدث عن أسباب حماسه للعودة من خلال المسرح، وسر غيابه عن ساحة الدراما في مصر، في سياق الحوار التالي.

لماذا فضلت العودة للفن من خلال خشبة المسرح؟

المسرح يحتاج لموهبة خاصة، لأن الفنان يتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور، وأحمد الإبياري هو من شجعني على العودة، فهو منتج ومخرج مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، وقد ورث هذه الموهبة عن والده أبوالسعود الإبياري.





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كيف استقبل الجمهور السعودي العرض الذي أقيم في الدمام؟

كان من المقرر أن يتم تقديم العرض لمدة ٣ ليال فقط، ولكن بناء على رغبة الجمهور تم مد العرض أسبوعا كاملا، وهذا دليل على نجاح العمل، ودليل أيضاً على أن الجمهور السعودي يتذوق الفن، ويدرك أنه رسالة.

صف لنا إحساسك باستقبال الجمهور لك بعد فترة طويلة من الغياب؟

ثروتي الحقيقية هي حب الناس، لذا لا أقدم أعمالا فنية ضعيفة قد تخصم من رصيدي في قلوب الناس.

والجمهور السعودي استقبلنى بحفاوة كبيرة، وهذا جعلني فخورا بنفسي، وسعيدا بكل الأعمال التي قدمتها طوال مشواري الفني.





ما تقييمك لأداء نجلك "عمر" الذي شارك في بطولة المسرحية؟

طبعاً شهادتي في ابني مجروحة، ولكن "عمر" هو البطل الحقيقي لمسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، وكنت سعيدا به وبثقته في نفسه، وأتمنى له النجاح دائماً.

ما سر غيابك عن الدراما التلفزيونية في مصر؟

جيلي مظلوم بسبب ضعف الكُتاب الموجودين على الساحة، لأنهم لا يمتلكون الموهبة لكتابة أعمال للفنانين الذين تقدم بهم العمر، وهذا عكس ما يحدث في الخارج.