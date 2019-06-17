تغيير موعد عروض "الملك لير" و"٣ أيام في الساحل" بسبب بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلنت "كايرو شو" المنتجة لمسرحيتي الملك لير و3 أيام في الساحل عن موعد عروض "الويك اند" هذا الأسبوع، والتي ستكون الخميس فقط للمسرحيتين احتفالا بانطلاق البطولة الأفريقية يوم الجمعة.

وكشف مصدر مسؤول بـ"كايرو شو" عن أن "الساحل و لير" مستمرتان طوال الصيف، وهناك برنامجًا مكثفًا للعروض، لافتا إلى أن برنامج الصيف سيتم الإعلان عنه بشكل دائم سواء مباشرة من خلال الصفحات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عن طريق شركة "تيكتس مارشيه" المسئولة عن حجز التذاكر.

"الملك لير" تٌعرض على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس بطولة يحيى الفخراني وعدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم فاروق الفيشاوي ورانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة.

أما مسرحية "٣ أيام في الساحل" فيتم عرضها على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر بطولة محمد هنيدي بمشاركة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت ومها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي