عام على رحيله.. محطات في حياة ماهر عصام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنان الشاب ماهر عصام الذي رحل عن عالمنا، في 17 يونيو 2018، عن عمر ناهز 38 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وبهذه المناسبة، نعرض لكم أبرز المحطات في حياة الراحل ماهر عصام:

ولد ماهر عصام في الخامس من أكتوبر عام 1979 في مدينة إمبابة بالجيزة.

بدأ رحلته مع عالم الفن في مرحلة الطفولة ليشارك في عدة أعمال كان أولها فيلم "فوزية البرجوازية" عام 1985، و"اليوم السادس" عام 1986 مع الراحل يوسف الشريف وفيلم "النمر والأنثى" عام 1987، مع عادل إمام.

استطاع عصام أن يثبت نفسه بموهبته، وشارك في أفلام "هي فوضى"، و"جواز بقرار جمهوري"، "عش البلبل"، "صرخة نملة"، "قلب الأسد"، "سالم أبو أخته".

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كما قدم أعمالًا درامية منها: "الملك فاروق"، و"لدواعي أمنية"، و"امرأة من نار"، و"عصابة بابا وماما"، "والجماعة"، "عدى النهار" و"فرقة ناجي عطا الله".

تعرض ماهر عصام في إبريل عام 2014 لأزمة صحية، بعد إصابته بانفجار في شريان المخ أدى إلى دخوله في غيبوبة لمدة يومين حتى تحسنت حالته في حالة وصفها الأطباء بالمعجزة.

ترددت شائعات حول اعتداء بعض الأشخاص عليه في منزله، وبعدما استقرت حالته الصحية، ظهر بعدها في برنامج "بني آدم شو" مع الفنان أحمد آدم، وكشف أنه أثناء استحمامه انزلقت قدمه، وسقط على رأسه، ما أدى لانفجار في أحد شرايين المخ ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة يومين.

واصل بعدها ماهر عصام حياته بشكل طبيعي وشارك في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم "آسفين يا باشا"، ومسلسل " البارون".

عقب وفاته، تحدثت تقارير صحفية عن أنه كان متزوجًا ولديه طفلًا، لكن نفى مصدر مقرب من الفنان الراحل في تصريح لـ"الخليج 365" أن ماهر لم يسبق له الزواج، وأن كل الأخبار ما هي إلا شائعات.

ظهر الراحل عصام في عمل فني بعد وفاته حيث تم طرح فيلم "قرمط بيتمرمط"، مطلع العام الجاري، من بطولة أحمد آدم.