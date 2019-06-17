مع أسد.. أحمد سعد ينشر صورة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو يحمل أسدًا صغيرًا في يد ويحمل المايك في اليد الثانية

وطرح الفنان أحمد سعد مؤخرًا، عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، أغنية جديدة "عز الشباب".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، صباح يوم 28 مارس 2019

