(في أول زيارة لها).. ليلى علوي تكشف عن تفاصيل تكريمها بمهرجان طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

عبرت النجمة ليلى علوي، عن سعادتها بزيارتها لـ"طرابلس" بلبنان للمرة الأولى عقب دعوتها من إدارة مهرجان طرابلس لتكريمها.

ونشرت "ليلي" صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "أنا بحب لبنان شكرًا لدعوة مهرجان طرابلس اللي خلاني أزورها لأول مرة".

وتابعت: "من قلبي بشكر أهلها الناس الحقيقيين الطيبين اللي كلهم وهج وطيبة وأحلى حاجة إنك تشوف ناس فيهم كل الحب ده.. واستمتعت بالزيارة اللي نظمتها إدارة المهرجان لقلعة طرابلس والسوق القديم وحمام عز الدين الأثري".

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واستكملت:" بحيي المهرجان على الندوة اللي كان عاملها والمناقشات وإعطاء الفرص لمشاريع السيناريو واليوم كله خصوصًا الشباب المحبين للسينما واللي بيدرسوا كانوا عاملين ورش مهمة جدًا اشتركت في واحدة منهم مع المخرج "غسان قطيط"، المصور السينمائي "باسم فياض" والكاتب والمخرج "سيمون الهبر".

وأضافت: "التقيت بالمخرجين الشباب اللي بيدرسوا واللي عندهم أسئلة كتيرة، وبحيي جدًا إلياس خلاط المجاهد وكل العاملين بالمهرجان واهتمامهم بتوصيل الثقافة والفن والإبداع لأهل وشباب طرابلس".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر" تأليف وإخراج محمد أمين.