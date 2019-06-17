جراحة جديدة بالقلب.. الموجي الصغير يكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أكد الموسيقار الموجي الصغير عن حاجته لجراحة جديدة لتغيير الصمام الأورطي بالقلب ،بسبب وجود ضيق شديد به.
وقال الموجي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية بعد تعرضي لوعكة صحية، وأخبرني الطبيب بوجود ضيق شديد فى الصمام الأورطى بالقلب، والذي قمت بتركيبه العام الماضي، وسنضطر لتغييره مرة أخرى خلال أيام".
الموجي الصغير كان قد دخل مستشفى عين شمس التخصصي يوم الأحد الموافق 29 يوليو الماضي، وأجرى وقتها جراحة لتغيير الصمام الأورطي.
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