فن ومشاهير

أول تعليق من محمد إمام بعد وصول مولودته الأولى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من وحدة الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الذي وُلدت به ابنته خديجة.

وكتب إمام في أول تعليق له بعد وصول مولودته: "{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}، أول مرة أحس بجملة "حياته اتقلبت ١٨٠ درجة"، خديجة محمد إمام.. وصلت يا جماعة، يلا دلعوها بقى، ربنا يحفظ جميع أطفالنا".

يذكر أن محمد إمام تزوج في أغسطس 2018، بفتاة من خارج الوسط الفني، وحضر حفل زفافه الذي أقيم بالساحل الشمالى عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب، السقا، أحمد فهمي، وآخرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد إمام بعد وصول مولودته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا