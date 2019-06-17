أول تعليق من محمد إمام بعد وصول مولودته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من وحدة الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الذي وُلدت به ابنته خديجة.

وكتب إمام في أول تعليق له بعد وصول مولودته: "{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}، أول مرة أحس بجملة "حياته اتقلبت ١٨٠ درجة"، خديجة محمد إمام.. وصلت يا جماعة، يلا دلعوها بقى، ربنا يحفظ جميع أطفالنا".

يذكر أن محمد إمام تزوج في أغسطس 2018، بفتاة من خارج الوسط الفني، وحضر حفل زفافه الذي أقيم بالساحل الشمالى عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب، السقا، أحمد فهمي، وآخرون.

