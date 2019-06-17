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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت ميري جسار، زوجة الفنان وائل جسار، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوصيفة ملكة جمال لبنان ميشيل حجل، قبل وبعد إصابتها بالسرطان.
وكتبت ميري: "ملكة جمال السماء، إرقدي بسلام".
وتوفيت حجل، اليوم الاثنين، بعد أن كانت تعافت من مرض السرطان بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت أنّها تغلّبت على المرض، حتى أصيبت بانتكاسة خطيرة أدخلت على أثرها المستشفى في لبنان.
وشارك إعلاميّون وناشطون ومواطنون عاديون، بحملة واسعة للمساعدة في تكاليف العلاج في أمريكا ثم التبرع بالدم في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيلها بالسرطان.. زوجة وائل جسار تنعي ميشيل حجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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