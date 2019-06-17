بالفيديو| تدريبات شاقة لسلمان خان في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان سلمان خان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو أثناء ممارسة تدريباته في إحدى صالات اللياقة البدنية (الجيم).

وعلق سلمان خان: "بعد أن واجهت الصعوبات في أعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها، أدرك أخيرًا مدى الأمان الذي يحيط بي".

يُذكر أن النجم سلمان خان يقوم حاليًا بتصوير أحدث أفلامه، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلامه الشهيرة Dabangg ،و كان سلمان خان قد صور من الفيلم على صفحته على الإنستجرام وكتب معلقا عليها: " بدأنا تصوير 3 Dabangg في نارمادا الجميلة